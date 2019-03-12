Перес: приятно удивлён уровнем и скоростью Стролла

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился впечатлениями от первых месяцев сотрудничества с новым напарником по команде Лэнсом Строллом. По словам мексиканца, Стролл демонстрирует достаточно высокий уровень и приятно удивляет умением давать обратную связь.

«Был приятно удивлён скоростью и уровнем Лэнса. Но больше всего меня удивило то, какую он даёт обратную связь. Обычно этого нет у молодых пилотов. В наши дни молодёжь очень подготовлена, но им не хватает знаний в этой области. Но Лэнс сможет хорошо вести команду.

Что касается его результатов в минувшем сезоне, то многие думают, что, если ты занимаешь последние места, ты попросту плох. Но 95% успеха зависит от машины, так что судить о выступлениях Стролла очень непросто.

Моё отношение к нему будет таким же, как и к другим бывшим напарникам по команде. Я здесь, чтобы делать работу наилучшим образом. Всегда опережал напарников по команде и собираюсь это делать и с Лэнсом, это мой долг, и если бы я не собирался это делать, то остался бы дома», — приводит слова Переса Motorsport.