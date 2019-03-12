Вольф: Хэмилтон может стать величайшим в истории, и он знает об этом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о пилоте команды, действующем чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне. По слова функционера, в будущем британец может стать величайшим гонщиком в истории.

«Существует категория спортсменов, которые после многочисленных успехов больше не могут себя мотивировать. Это случается из-за всемирного признания и больших заработков. Но Льюис в этом плане отличается. Он умеет находить мотивацию и заряжать себя снова и снова. Это удивительное качество. Он может стать одним из величайших в истории пилотов, и он знает об этом», — приводит слова Вольфа GPFans.

В минувшем сезоне Льюис Хэмилтон в пятый раз в карьере стал чемпионом мира. По количеству титулов он сравнялся с легендарным Хуаном Мануэлем Фанхио. Больше титулов завоёвывал лишь Михаэль Шумахер.