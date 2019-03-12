Хэмилтон, Феттель и Кубица примут участие в пресс-конференции перед ГП Австралии

С 15 по 17 марта в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» пройдёт первый этап нового сезоно Формулы-1 — Гран-при Австралии. В его преддверии руководство ФИА традиционно опубликовало расписание и состав участников пресс-конференций.

В четверг, 14 марта, пресс-центр посетят действующий чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен, австралиец из «Рено» Даниэль Риккардо и пилот «Уильямса» Роберт Кубица, вернувшийся в Формулу-1 после продолжительного перерыва.

В пятницу, 15 марта, с прессой пообщаются руководители команд Тото Вольф («Мерседес»), Маттиа Бинотто («Феррари»), Кристиан Хорнер («Ред Булл») и Сириль Абитебуль («Рено»).

В пресс-конференциях в субботу и воскресенье участие примут топ-3 по итогам того или иного дня.