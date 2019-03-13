Экклстоун считает, что «Макларену» и «Уильямсу» нужны новые руководители

Бывший глава и владелец Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что «Макларен» и «Уильямс» нуждаются в новом руководстве.



«Они больше не находятся в руках суперконкурентных людей, таких как Рон Деннис и Фрэнк Уильямс. Чтобы вернуться сильными, им нужно найти ещё одного Рона и ещё одного Фрэнка. Чего я жду от других команд? Я предлагал поработать «Ред Булл» с «Хондой» три года назад. «Хонда» конкурентоспособна по своей натуре, просто посмотрите на их мотоциклы.



Что касается спорта в целом, Тодт хорошо постарался убедить Librety в том, что им нужно, чтобы ФИА внесла изменения. Но Формула-1 может существовать и без них. Команды и промоутеры могли бы написать правила сами и участвовать в гонках под другим названием. Лично я не за демократию, нам нужен диктатор, который скажет: «Вот правила». Я не удивлюсь, если «Мерседес» не согласится с условия Договора согласия 2021 года», — цитирует Экклстоуна GrandPX.news.