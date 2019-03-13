Феттель определился с названием своего болида на сезон-2019

Четырёхкратный чемпион мира гонщик «Феррари» Себастьян Феттель по традиции придумал неофициальное название своему гоночному автомобилю, на котором будет выступать в новом сезоне Формулы-1. Болид SF-90 под управлением Феттеля будет называться Лина. Себастьян объявил об этом во время официальной церемонии открытия нового сезона «Королевских гонок» в Мельбурне.



Напомним, свой болид «Феррари» 2018 года Феттель называл Лорией, а машину 2017 года — Джиной, до этого автомобили «Скудерии» назывались Ева и Маргарита.