Штайнер скептически относится к шансам «Хааса» попасть на подиум в сезоне-2019

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер аккуратно высказался о шансах его команды финишировать в тройке лучших во время одной из гонок сезона-2019.

«Цель — быть лучше, чем в прошлом году. Чем бы вы ни занимались, всегда стараетесь совершенствоваться, соответствовать прошлогоднему уровню и надеетесь на лучшее.



Подиум — это мечта. Если бы мы смогли на него попасть, было бы здорово. Я бы сказал, что в прошлом году без инцидента в Баку мы могли бы приблизиться к нему. Надеюсь, этот сезон будет для нас успешным. В прошлом году удача была не на нашей стороне. Так что, может быть, всё обернётся таким образом, что нам повезёт. Но если всё пойдёт стандартно, то никто не сможет подняться на подиум, кроме трёх лучших команд", — цитирует Штайнера Racer.