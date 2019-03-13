Вильнёв: «Ред Булл» — это «команда Ферстаппена», Гасли будет сложно

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв проанализировал ситуацию новичка «Ред Булл» Пьера Гасли, чьим напарником по команде будет Макс Ферстаппен.

«Единственная цель Гасли — сравнить себя на фоне Ферстаппена. Это будет сложно, потому что „Ред Булл“ — это „команда Ферстаппена“, но у него есть шанс, и он должен выделиться на этом уровне. В этом сезоне „Ред Булл“ может выдать сюрприз, но люди ждут сюрпризов от „Хонды“ уже четыре года», — сказал Вильнёв.



Ещё один человек, который не уверен в шансах «Ред Булл» и «Хонды», является бывший гонщик Формулы-1 Мика Хаккинен.



«Глядя на результаты тестов и на то, что „Рено“ проделали с производительностью своего двигателя, я думаю, что они в очень хорошей форме. Интересно, приняли ли в «Ред Булл» правильное решение. Будет очень интересно узнать", — цитирует Хаккинена GrandPX.news.