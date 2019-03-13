Росберг: Феттель упустил титул в 2018 году, потому что ему не хватило поддержки

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля теперь есть поддержка со стороны руководства команды, чтобы выиграть титул. По словам немца, «Скудерия» приняла правильное решение, когда назначила в руководители Маттиа Бинотто, заменив Маурицио Арривабене.



«Изменение в руководстве команды положительно скажется на Себастьяне. Он упустил титул в 2018 году в том числе потому, что ему не хватало поддержки. Сейчас это должно измениться. Я с нетерпением жду борьбы между Феттелем и Леклером. Леклерк захочет доказать своё место в «Феррари», — приводит слова Росберга Auto Bild.

Ранее Нико заявил, что у Льюиса Хэмилтона больше природного таланта, чем у Михаэля Шумахера.