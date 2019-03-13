Риккардо: скорее всего «Ред Булл» опередят меня. По крайней мере, в Мельбурне

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что он не удивится, если его бывшая команда «Ред Булл» на следующем Гран-при Австралии выступит лучше него.

«Борьба в середине пелотона, в которой мы участвуем, выглядит очень напряжённой. Когда я подписывал контракт с „Рено“, я знал, что скорее всего „Ред Булл“ опередят меня. По крайней мере, в Мельбурне. Я не люблю давать обещания, но сделаю всё, что в моих силах. Никто не хочет быть в середине.



Судя по тому, что я видел до нынешнего момента, я считаю, что у „Рено“ достаточно ресурсов для успешных выступлений. Я думаю, это достижимо для нас. Возможно, не в этом году, но скоро», — сказал Риккардо Kleine Zeitung.

Гран-при Австралии пройдёт с 15 по 17 марта и станет первым в сезоне-2019.