Экклстоун: Хэмилтон — фаворит сезона, но я верю, что победят Феттель и «Феррари»

Почётный президент Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о текущем состоянии дел в «Феррари».



«Маурицио Арривабене пытался изменить некоторые вещи в „Феррари“, но он не был своим среди людей команды. Маттиа Бинотто совсем другой, он работает там уже 25 лет. Он понимает компанию и людей, с которыми работает, и быстро принимает решения.



Мы с Феттелем друзья, мы общаемся и обмениваемся советами. Мы провели Новый год вместе в Швейцарии. Я верю, что на этот раз „Феррари“ и Феттель победят. Я доволен атмосферой в команде и их машиной. Хотя фаворит сезона — Хэмилтон.



Феттель очень умён, у него много интересов в различных сферах. Но он сдержанный человек. Как только заканчивается гонка, он возвращается домой к жене и детям. Он — полная противоположность Хэмилтону. Знаете, что бы я ему посоветовал? Стать более открытым, чтобы показать, что он отличается от того, каким он кажется со стороны. Себу можно доверять, я крайне доверяю ему.

Хэмилтон же — лучшее и худшее, что есть в Формуле-1. Лучшее, потому что он знает, как продвигать спорт, как никто другой. Худшее, потому что он забирает внимание от Формулы-1 и перетягивает его к себе. Он не делает ничего плохого, но другие пилоты должны проснуться и показать свою индивидуальность», — рассказал Берни Экклстоун Corriere della Sera.