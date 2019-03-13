Стролл: после перехода из «Уильямса» в «Рейсинг Пойнт» я снова живу надеждой

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, который в прошлом сезоне выступал за «Уильямс», поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Я не буду скрывать тот факт, что я очень доволен своей судьбой. Я никому не желаю неудачи, но, в отличие от прошлого года, я снова живу надеждой. Предстоящий сезон не может быть хуже 2018 года. Наоборот, у нашей команды большие амбиции, как и у меня. Я хочу внести свой вклад в успех моей новой команды. Атмосфера в „Рейсинг Пойнт“ фантастическая.



Для успешных выступлений команды нужны хорошие отношения между пилотами, даже с учётом того, что я знаю, что в прошлом году у Переса были напряжённые отношение с Оконом.



Для меня огромная честь работать в одной команде с отцом. Он требовательный, но я требую от себя того же. Он преуспел в том, чем занимался, и теперь он хочет стать успешным в Формуле-1. Он победитель по натуре, и он ожидает, что все в команде выложатся на полную, включая меня.



Я ощутил радость от первого подиума в 2017 году в Баку. Это был волнующий опыт, которого у меня не было в прошлом году. Но я намерен вспомнить его в этом сезоне. Для этого у нас есть возможности», — цитирует Стролла Le Journal de Montreal.