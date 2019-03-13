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Росс Браун против введения в Формулу-1 перевёрнутой стартовой решётки

Росс Браун против введения в Формулу-1 перевёрнутой стартовой решётки
Авто / Формула-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что серии не стоит в каком-либо виде включать в изменения правил с 2021 года перевёрнутую стартовую решётку. По словам Росса, это отрицательно скажется на фанатской базе «Королевских гонок».

«Мне кажется, что фанатам нравятся изменения, когда они улучшают гонки и делают их зрелищнее. Они могут быть против изменений, если видят, что они вводятся по неправильным причинам. Возможно, им некомфортно, когда всё меняется.

Лично я думаю, что есть некоторые вещи, которые мы должны сохранить, — это продолжительность и характер гонки. Я не думаю, что перевёрнутая стартовая решётка уместна для Формулы-1. Она работает в других формулах, мы знаем это по собственному опыту. Но к Формуле-2 иные требования, чем к Формуле-1. Мы занимаемся развитием гонок и стараемся понять, что нравится фанатам. Мы не хотим, чтобы это было хитроумными ухищрениями, потому что это отпугнёт фанатов», — цитирует Брауна Autosport.

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