Риккардо подписал контракт с компанией, которая представляет интересы Роналду

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо подписал контракт с компанией Creative Arts Agency (CAA Sports), которая будет представлять интересы пилота на трассе и за её пределами и заниматься его менеджментом.



«Я очень рад присоединиться к CAA Sports. Я считаю, что нашёл в них партнёра, который понимает мои амбиции, и я уверен, что они помогут сделать мне правильные шаги в моей карьере, как на трассе, так и за её пределами, в ближайшем будущем», — приводит слова Даниэля Риккардо Mirror.



Стоит отметить, что клиентами компании являются чемпион 2016 года Нико Росберг, футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, игроки «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн и Деле Алли и трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд.