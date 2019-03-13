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Риккардо подписал контракт с компанией, которая представляет интересы Роналду

Риккардо подписал контракт с компанией, которая представляет интересы Роналду
Авто / Формула-1

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо подписал контракт с компанией Creative Arts Agency (CAA Sports), которая будет представлять интересы пилота на трассе и за её пределами и заниматься его менеджментом.

«Я очень рад присоединиться к CAA Sports. Я считаю, что нашёл в них партнёра, который понимает мои амбиции, и я уверен, что они помогут сделать мне правильные шаги в моей карьере, как на трассе, так и за её пределами, в ближайшем будущем», — приводит слова Даниэля Риккардо Mirror.

Стоит отметить, что клиентами компании являются чемпион 2016 года Нико Росберг, футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, игроки «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн и Деле Алли и трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд.

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