Боттас: будем догонять «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о раскладе сил в пелотоне.



«Судя по тому, что мы видим на тестах, мы будем догонять «Феррари». На тестах кажется, что у «Феррари» было преимущество в несколько десятых, но в Австралии другая трасса. Мы не знаем, как сильно они смогут прибавить. Я уверен, что собрав данные, проанализировав и внеся коррективы, мы смогли отыграть часть отставания, но пока это только догадки.



Мы всё ещё не уверены в том, как хорош будет «Ред Булл». Мы думаем, что они будут сильны, потому что «Хонда» выглядит отлично, а шасси у них всегда было неплохим. За последние два года они хорошо улучшали болид по ходу сезона, так что они наверняка тоже могут стать серьёзной угрозой», — приводит слова Валттери Боттаса GPToday.