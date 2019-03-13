Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: постарались исправить наши слабые места

Феттель: постарались исправить наши слабые места
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что в команде правильный дух и коллектив постарался сделать всё, чтобы исправить ошибки прошлого сезона.

«Маттиа Бинотто? Его нельзя назвать новым человеком для команды, он уже 25 лет работает в «Феррари», его все знают, и ему доверяют. Нас ждёт большой вызов, но мы готовы к этому. В прошлом году у нас были слабые места, но мы сделали всё, чтобы их исправить и выступить гораздо лучше в предстоящем сезоне. У нас правильный дух, машина чувствует себя отлично, так что давайте посмотрим, как мы начнём чемпионат», — приводит слова Себастьяна Феттеля F1i.

Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии в пятницу, 15 марта. Первая гонка сезона пройдёт 17 марта.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент