Феттель: постарались исправить наши слабые места

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что в команде правильный дух и коллектив постарался сделать всё, чтобы исправить ошибки прошлого сезона.



«Маттиа Бинотто? Его нельзя назвать новым человеком для команды, он уже 25 лет работает в «Феррари», его все знают, и ему доверяют. Нас ждёт большой вызов, но мы готовы к этому. В прошлом году у нас были слабые места, но мы сделали всё, чтобы их исправить и выступить гораздо лучше в предстоящем сезоне. У нас правильный дух, машина чувствует себя отлично, так что давайте посмотрим, как мы начнём чемпионат», — приводит слова Себастьяна Феттеля F1i.



Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии в пятницу, 15 марта. Первая гонка сезона пройдёт 17 марта.