Австралийские фанаты освистали Хэмилтона

Пятикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был освистан фанатами на мероприятии, посвящённом открытию сезона 2019 года Формулы-1 в Австралии, сообщает Daily Express. Стоит отметить, что среди всех пилотов, которые отвечали на вопросы ведущего мероприятия, Хэмилтон в итоге на сцене провёл наименьшее количество времени.



Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 15 марта со свободных практик Гран-при Австралии. Первая гонка сезона пройдёт 17 марта.



Стоит отметить, что это не первый случай, когда Хэмилтон подвергается освистыванию толпы: в сезоне 2018 года Льюиса Хэмилтона освистали на домашнем этапе команды «Феррари» — Гран-при Италии — во время церемонии награждения на подиуме этапа.