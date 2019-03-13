«Хаас» сосредоточился на работе на пит-стопах, чтобы избежать ошибок 2018 года

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что в команде сделали упор на тренировках пит-стопов, чтобы избежать повторения ситуации Гран-при Австралии 2018 года.



«Очевидно, что мы помним прошлогодние пит-стопы в Австралии, когда что-то пошло не так. В этом году мы сделали упор на то, чтобы приехать в Австралию подготовленными. Привезли наш болид 2018 года в Италию, где тренировали работу на пит-стопах каждый день. То же самое мы делали в Барселоне, поскольку нынешний болид не всегда доступен для тренировок на тестах. Наша команда тренировала по 10—12 пит-стопов в день», — приводит слова Гюнтера Штайнера Crash.



На Гран-при Австралии в 2018 году оба болида «Хааса» не смогли финишировать в гонке из-за неудачно проведённых остановок в боксах.