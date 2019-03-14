Стролл: теперь я снова живу надеждой

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл подчеркнул, что он с оптимизмом смотрит в новый сезон.



«Я не буду скрывать, что я доволен своей судьбой. Теперь я снова живу надеждой. Новый сезон не может быть хуже, чем предыдущий. У нашей команды большие амбиции, как и у меня. Я хочу внести вклад в успех нашей команды, у нас просто фантастическая атмосфера. Разумеется, нам хотелось бы сделать больше в Барселоне. Но я должен сказать, что у нас есть все составляющие для того, чтобы добиться успеха.



Чтобы продвигать команду вперёд между гонщиками должны быть хорошие отношения. Выступать с отцом — привилегия. Он требователен к себе, как и я. Он преуспел во многом и теперь он хочет добиться успеха в Формуле-1. Я попал на подиум в 2017 году в Баку и в этом году я планирую туда вернуться», — приводит слова Лэнса Стролла Le Journal de Montreal.