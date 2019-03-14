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Умер гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг

Умер гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг
Авто / Формула-1

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Чарли Уайтинг скончался на 67-м году жизни в Мельбурне, сообщает пресс-служба организации. По её информации, причиной смерти стала лёгочная эмболия. Он умер за сутки до начала нового сезона.

«Я с огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли. Я знаю Уайтинга много лет, и он был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в «Формуле-1», воплощавшей этику и дух этого фантастического спорта», — прокомментировал его смерть президент ФИА Жан Тодт.

Чарли Уайтинг начал карьеру в «Формуле-1» в 1977 году с работы в гоночной команде Hesketh Racing. В 1997 году он был назначен гоночным директором и делегатом по безопасности ФИА. Именно Уайтинг давал старт каждой гонке.

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