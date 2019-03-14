Квят: Чарли, Вас будет ужасно не хватать

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят почтил память гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга, скоропостижно скончавшегося накануне Гран-при Австралии.

«RIP, дорогой Чарли. Вы покинули нас, и Вас будет ужасно не хватать. Вечно благодарен Вам за упорный труд и талант. Мои мысли обращены к твоей семье и близким», — говорится в «сториз» Квята в «Инстаграме».

Гоночный директор Формулы-1 и делегат по безопасности Международной автомобильной федерации (ФИА) Чарли Уайтинг скончался на 67-м году жизни в Мельбурне. Причиной смерти стала лёгочная эмболия. Он умер за сутки до начала нового сезона.

Чарли начал карьеру в «Формуле-1» в 1977 году с работы в гоночной команде Hesketh Racing. В 1997 году он был назначен гоночным директором и делегатом по безопасности ФИА. Именно Уайтинг давал старт каждой гонке.