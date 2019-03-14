«Макларен» не будет использовать на этапе в Австралии логотип табачной компании

«Макларен» принял решение отказаться от использования во время Гран-при Австралии всяческого упоминания о табачной компании British American Tobacco, которая является его спонсором. Об этом сообщает Planet F1.

Ранее аналогичное решение приняла «Феррари» в случае с Mission Winnow. Причина — в ужесточении законов Австралии по борьбе с рекламой курения.

Ранее руководитель британской команды Зак Браун объяснил характер сотрудничества с British American Tobacco, отметив, что оно не имеет ничего общего с непосредственно табачными изделиями.



«British American Tobacco — невероятная компания, которая имеет богатую историю в автоспорте. Наше партнёрство основывается на взаимодействие в сфере новых технологий, и у нас нет никаких дел в плане того, что касается табачной продукции. Их работа основана на технологиях, и мы считаем, что существуют сферы, в которых мы можем им помочь», — сказал Браун.