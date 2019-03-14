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Риккардо представил новый дизайн шлема

Риккардо представил новый дизайн шлема
Авто / Формула-1

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо официально представил новый дизайн своего гоночного шлема, который он будет использовать в сезоне-2019 Формулы-1. Во время зимних тестов Риккардо использовал специальную тестовую версию, а теперь показал итоговую раскраску шлема.

В раскраске шлема использованы розовый, чёрный, голубой и салатовый цвета, при этом задействован эффект «мраморной крошки». Риккардо нанёс на шлем надпись Stop being them — «Перестать быть ими». С другой стороны нанесён постоянный боевой номер гонщика (3), а с задней стороны, как и прежде, написано «Медоед».

Шлем Даниэля Риккардо
Шлем Даниэля Риккардо
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
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