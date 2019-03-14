Феттель: мы с Леклером свободны в конкуренции друг с другом во время гонок

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что у него и у его нового напарника Шарля Леклера равные права в команде.

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сказал, что в начале нового сезона Феттель будет иметь приоритет над Леклером. Позднее Бинотто уточнил, что они будут «свободно конкурировать», но при этом указал, что в некоторых обстоятельствах Себастьян будет пользоваться благосклонностью команды.

«Я думаю, что Маттиа дал понять, что мы свободны в конкуренции друг с другом во время гонок. Я думаю, что Шарль сделает всё возможное, чтобы помочь себе и команде. Я сделаю то же самое. В конце концов, мы выступаем за „Феррари“. Это означает, что мы попытаемся вернуть команду туда, куда пытались вернуть её в последние пару лет. Это главный приоритет. Впереди очень длинный сезон, и, по мне, на данный момент немного бессмысленно начинать указывать на определённые сценарии», — цитирует Феттеля RaceFans.