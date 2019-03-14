Хэмилтон — о Боттасе: нет причины его менять. Не чините то, что не сломано

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился настроем команды перед предстоящим сезоном Формулы-1.

«В передний план мы ставим сплочённость. Это то, что работает. Мы с Боттасом отличные напарники. Он отлично работал в течение многих лет, и нет причины его менять. Не чините то, что не сломано. У нас в команде множество невероятных людей, и их энергия действительно… действительно вдохновляет видеть так много людей, которые так горят гонками и так едины.

Понятно, что «Феррари» сильна. Это было понятно ещё на тестах. Но мы не узнаем более точной информации, пока не сядем в болиды. Приходите на квалификацию и получите лучшую картину. Обычно в течение первых нескольких гонок становится понятнее, кто чего стоит. Мы сказали, что впереди нам предстоит работа. Мы не сказали, что дело пустяковое», — цитирует Хэмилтона BT Sport.