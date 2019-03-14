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Феттель: вчера мы с Уайтингом вместе прошли первую пару поворотов

Феттель: вчера мы с Уайтингом вместе прошли первую пару поворотов
Авто / Формула-1

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал известие о скоропостижной кончине гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга.

«Думаю, я был шокирован так же, как и вы все, когда услышал эту новость сегодня утром — особенно из-за того, что я общался с ним вчера, мы вместе прошли по трассе первую пару поворотов. Трудно переварить, когда кого-то больше нет с нами. Я знал Чарли долгое время, он был нашим человеком, человеком гонщиков. Очевидно, существуют правила и всё такое, а он был человеком в середине между нами и регламентом. Он был тем, кого ты мог спросить о чём угодно и в любое время. Он был открыт для всех всегда. Его дверь всегда была открыта. Он был гонщиком. Он был очень хорошим человеком. Я шокирован», — заявил Феттель на официальной пресс-конференции ФИА.

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