Феттель: вчера мы с Уайтингом вместе прошли первую пару поворотов

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал известие о скоропостижной кончине гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга.



«Думаю, я был шокирован так же, как и вы все, когда услышал эту новость сегодня утром — особенно из-за того, что я общался с ним вчера, мы вместе прошли по трассе первую пару поворотов. Трудно переварить, когда кого-то больше нет с нами. Я знал Чарли долгое время, он был нашим человеком, человеком гонщиков. Очевидно, существуют правила и всё такое, а он был человеком в середине между нами и регламентом. Он был тем, кого ты мог спросить о чём угодно и в любое время. Он был открыт для всех всегда. Его дверь всегда была открыта. Он был гонщиком. Он был очень хорошим человеком. Я шокирован», — заявил Феттель на официальной пресс-конференции ФИА.