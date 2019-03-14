Гасли: опередить Ферстаппена — неправильная цель для первого сезона в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли ответил на вопрос, ставит ли он перед собой цель в свой первый же сезон в команде опередить напарника — Макса Ферстаппена.

«У меня нет такого опыта работы в команде и в Формуле-1. Поэтому скажу, что на данный момент это неправильная цель, чтобы на ней сосредотачиваться. Главное — это брать у него положительные моменты: опыт, скорость и талант. Это сделает меня сильнее и ускорит моё обучение, дав возможность продемонстрировать мою скорость.



Это неподходящая цель для начала сезона. У меня только один полный сезон, поэтому, конечно, ещё много чему стоит научиться. Я бы сказал, что просто учиться как можно скорее показать скорость — это моя цель номер один после демонстрации результатов», — цитирует Гасли Crash.