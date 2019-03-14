Гонщики поаплодировали вернувшемуся в Формулу-1 Кубице

На официальной пресс-конференции ФИА в четверг гонщик «Рено» Даниэль Риккардо поприветствовал возвращение к роли боевого пилота поляка Роберта Кубицы. Гонщик «Уильямса» провёл свой последний Гран-при в конце 2010 года, однако теперь сумел вернуться в чемпионат мира.



«Роберт сказал, что у него была весьма длинная зимняя пауза. Думаю, мы все не знаем, через что именно ему пришлось пройти, чтобы вернуться сюда. Просто здорово видеть, что он вернулся. Я знаю его с того времени, как только переехал в Европу в 2007 году — прошло много времени. Надо отдать должное его характеру. Не прошу всех аплодировать, но я правда думаю, что это потрясающе», — заявил Риккардо.



После этих слов австралийца сидевшие с ним за одним столом Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен поаплодировали Кубице, как и находившиеся в зале журналисты.

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