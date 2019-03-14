Кубица — об очке за быстрейший круг: в гонке могут возникнуть странные сценарии

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица опасается, что ради дополнительного очка за самый быстрый круг гонки многие пилоты начнут менять шины в концовках гонок. Однако польский гонщик отметил, что это правило не особо скажется на его команде, учитывая её неконкурентоспособность.

«К сожалению, это не повлияет на нас. По крайней мере в данный момент. Я думаю, что из-за нового правила могут возникнуть странные ситуации в конце гонок. Внезапно команды начнут заезжать на пит-стопы. Это будет похоже на эффект домино», — цитирует Кубицу RaceFans.

В свою очередь пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что он доволен ограничением правила, по которому дополнительный балл получает только тот пилот с быстрейшим кругом гонки, который финишировал в топ-10 гонки. А представитель «Феррари» Себастьян Феттель сомневается, что новое правило будет иметь большое значение для гонок.