Квят: мы приехали в Мельбурн полностью подготовленными

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих ощущениях в преддверии старта гоночного уик-энда Формулы-1 в Мельбурне.



«Здорово вернуться в Мельбурн. Мы полностью сконцентрированы на подготовке к гонке. Надеемся, что пятница пройдёт гладко, ведь именно завтра мы получим ответы на первые вопросы, начав применять в деле то, что узнали на тестах. Наши тесты были если не максимально плавными, то очень хорошими. Мы сумели выполнить много задач — у нас остаётся совсем немного вопросов. Это позволяет нам сконцентрироваться на нормальной работе по ходу уик-энда. Мы приехали полностью подготовленными — не надо тратить время на поиск каких-то ответов, которые можно было получить ещё на испытаниях», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.