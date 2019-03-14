Боттас: если ты хочешь побеждать, ты должен быть эгоистичным

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что, чтобы побеждать в Формуле-1, нужно быть эгоистичным.



«В этом спорте если ты хочешь побеждать, ты должен быть эгоистичным. Формула-1 — тот вид спорта, в котором нужно думать о себе. Это то, что я осознал в последние годы, особенно в прошлом сезоне. У меня только одна карьера, и я не хочу больше оказываться в ситуации, в которой я бы после сезона говорил себе о том, что я сделал не так.



Я рад открыть новую страницу, зная, что в данный момент сезона возможно всё. Это хорошее чувство, особенно после сезона, в котором я не смог достичь успеха. Я знаю, что снова могу достичь своих целей. Большая часть этого будет зависеть только от меня, и это превосходно», — приводит слова Валттери Боттаса ESPN.