Экклстоун: не знаю, кем ФИА может заменить Чарли Уайтинга

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о гоночном директоре Формулы-1 Чарли Уайтинге, скончавшемся накануне в Мельбурне из-за лёгочной эмболии.



«Он делал великолепную работу для ФИА. Я не знаю, что они будут делать, чтобы заменить Чарли на его посту. Не знаю, как это возможно.



Чарли был тем человеком, которому я мог доверять. Большинство людей знали, что могут доверять ему, потому что он был человеком слова, если он что-то говорил, то он это делал, если у него была возможность. Я не могу сказать о нём ничего плохого.



В «Брэбэме» он не был главным механиком, он выполнял роль руковдителя команды. И именно он привёл их к победе. Пилоты доверяли ему и любили его, все поддерживали его в команде», — цитирует Экклстоуна RaceFans.