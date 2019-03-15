Формула-1. Гран-при Австралии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 15 марта, на уличном автодроме «Альберт-парк» в Мельбурне состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Первая сессия свободной практики стартует в 4:00 мск, вторая начнётся в 8:00.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австралии Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австралии Формулы-1