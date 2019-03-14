Мотоциклы серии Мото Е не заряжались в момент пожара в паддоке

Руководство серии Мото Е подчеркнуло, что на момент пожара в боксах на тестах в Хересе мотоциклы не заряжались. Напомним, что в ночь после первого дня испытаний в Хересе (Испания) новый паддок, возведённый специально для серии, загорелся.



Оперативно справиться с возгоранием не удалось, и в итоге крупный пожар уничтожил все гоночные мотоциклы и множество другого оборудования. Никто из людей не пострадал.



«В резульатте инцидента никто не пострадал, ущерб был чисто материальным. Это ключевой вопрос для всех, кто вовлечён в наш процесс, поскольку безопасность для нас является главным приоритетом как на трассе, так и вне её. Сейчас проводится расследование с целью установления точной причины пожара, результаты которого будут опубликованы после его завершения. Но уже сечйас мы можем подтвердить, что на момент инцидента в боксах, мотоциклы не стояли на зарядке», — гласит пресс-релиз серии Moto E.

Пожар уничтожил все мотоциклы новой серии MotoE