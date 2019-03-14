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Поставщик ГСМ «Феррари» обеспечил прирост производительности моторов на 21%

Поставщик ГСМ «Феррари» обеспечил прирост производительности моторов на 21%
Авто / Формула-1

Представители поставщика горюче-смазочных материалов Shell подчеркнули, что прирост производительности «Феррари» за счёт их материалов в прошлом году составил 21 процент.

«Если посмотреть на данные за 2018 год, то мы сможем подсчитать, что 21 процент прироста мощности силовой установки «Феррари» был достигнут за счёт наших масел и гоночного топлива. Это то, чем мы очень гордимся и к чему продолжаем стремиться в новом гоночном сезоне», — приводит слова Гай Ловетта, менеджера по инновациям Shell, Autosport.

«Очевидно, что 21 процент — это большое число. Это значительная часть времени простоя силового агрегата, которое мы получили в процессе разработки, и это показывает важность компании Shell для развития наших болидов и силовых установок», — подчеркнул Маттиа Бинотто.

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