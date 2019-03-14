Сэйвард: без Чарли Уайтинга Формула-1 уже не будет прежней

Известный журналист Джо Сэйвард поделился мнением о Чарли Уайтинге, гоночном директоре Формулы-1, скончавшемся накануне в Австралии.



«Чарли Уайтинг всегда был порядочным человеком. Он играл по правилам Формулы-1 и делал всё, чтобы выстраивать правила в те дни, когда все сами занимались их трактовкой. Есть легендарная история о «Брэбэме», у которого было сиденье из свинца, которое ставили в болид перед взвешиванием. Было и заднее крыло, сделанное из свинца. Это было частью игры в те годы, именно поэтому Чарли стал таким хорошим техническим делегатом ФИА.



Вскоре его роль стала больше. Он сыграл ключевую роль в безопасности гонок. Он невероятно усердно работал, всегда был в движении и пользовался безмерным уважением. Он был потрясающим для журналистов, потому что объяснял сложные технические моменты простыми словами. Потеря Чарли изменит структуру Формулы-1, потому что его роли перейдут к разным людям. Но точно можно сказать, что Формула-1 без Чарли, или Чарльза, как я его называл, уже не будет прежней», — приводит слова Сэйварда Motorsport Week.