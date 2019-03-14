«Фейковый Чарли Уайтинг» ушёл из «Твиттера» после смерти настоящего Чарли

Создатель популярного фейкового аккаунта гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга подчеркнул, что оставит аккаунт после смерти Уайтинга. Соотвествующий пост появился на странице «Фейковый Чарли Уайтинг».



Аккаунт был достаточно популярен — в нём публиковались многие сообщения, включая шуточные, комедийные ролики о событиях внутри автоспорта. Стоит отметить, что у Чарли Уайтинга не было официального аккаунта в «Твиттере», но он поддерживал общение с создателем фейкового аккаунта, Марком Макардлом.



«Не выглядит верным продолжать использовать светлое имя Чарли Уайтинга без него. Открою секрет, Чарли Уайтинга никогда не было в «Твиттере», но он был моей главной аудиторией. Чарли говорил, что ему нравились весёлые твиты из аккаунта «фейкового Чарли Уайтинга». Если я смог помочь миру узнать этого невероятного человека, то моя миссия не была пустяковой», — написал в своём последнем твите Марк Макардл.