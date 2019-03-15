Майкл Маси заменит Чарли Уайтинга на Гран-при Австралии

Заместитель гоночного директора австралийского чемпионата суперкаров Майкл Маси был назначен Международной автомобильной федерацией новым гоночным директором Формулы-1, сообщает пресс-служба организациию Пока полномочия Маси будут распространяться только на одну гонку — Гран-при Австралии.



Напомним, что Чарли Уайтинг, являвшийся гоночным директором Формулы-1 и техническим делегатом ФИА на протяжении долгих лет скончался в ночь со среды на четверг в возрасте 66 лет от лёгочной эмболии.



«В соостветствии со статьёй 11.9.3б Международного спортивного кодекса ФИА были внсеены поправки, чтобы назначить Майкла Маси в качестве гоночного директора, технического делегата на предстоящем соревновании», — гласит заявление пресс-службы ФИА.