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Майкл Маси заменит Чарли Уайтинга на Гран-при Австралии

Майкл Маси заменит Чарли Уайтинга на Гран-при Австралии
Авто / Формула-1

Заместитель гоночного директора австралийского чемпионата суперкаров Майкл Маси был назначен Международной автомобильной федерацией новым гоночным директором Формулы-1, сообщает пресс-служба организациию Пока полномочия Маси будут распространяться только на одну гонку — Гран-при Австралии.

Напомним, что Чарли Уайтинг, являвшийся гоночным директором Формулы-1 и техническим делегатом ФИА на протяжении долгих лет скончался в ночь со среды на четверг в возрасте 66 лет от лёгочной эмболии.

«В соостветствии со статьёй 11.9.3б Международного спортивного кодекса ФИА были внсеены поправки, чтобы назначить Майкла Маси в качестве гоночного директора, технического делегата на предстоящем соревновании», — гласит заявление пресс-службы ФИА.

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