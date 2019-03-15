Хэмилтон — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Австралии, Квят — седьмой

На автодроме в Мельбурне завершилась первая свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат — Себастьяна Феттеля, третье время показал напарник Себастьяна по «Феррари» — Шарль Леклер.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал седьмое время, а его напарник по команде Александер Албон стал 13-м.



Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.23,599

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,038

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,074

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,193

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,267

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,217

7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,233

8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,333

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,335

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,416

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,567

12. Ромен Грожан («Хаас») — +1,625

13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,631

14. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,686

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,689

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,899

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,035

18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,367

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,315

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +5,141