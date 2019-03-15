На автодроме в Мельбурне завершилась первая свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат — Себастьяна Феттеля, третье время показал напарник Себастьяна по «Феррари» — Шарль Леклер.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал седьмое время, а его напарник по команде Александер Албон стал 13-м.
Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.23,599
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,038
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,074
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,193
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,267
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,217
7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,233
8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,333
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,335
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,416
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,567
12. Ромен Грожан («Хаас») — +1,625
13. Александер Албон («Торо Россо») — +1,631
14. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,686
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,689
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,899
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,035
18. Ландо Норрис («Макларен») — +2,367
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,315
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +5,141
Хэмилтон — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Австралии, Квят — седьмой