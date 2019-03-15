Хэмилтон — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Австралии, Квят — 11-й

На автодроме в Мельбурне завершилась вторая свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1.

Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат у его напарника Валттери Боттаса, третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-е время, а его напарник по команде Александер Албон стал 17-м.



Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка:

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG) 1:22.600 (33 круга)

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG) +0.048 (33)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.800 (33)

4. Пьер Гасли (Red Bull) +0.842 (31)

5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.873 (35)

6. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +0.972 (40)

7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +0.974 (37)

8. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +0.974 (31)

9. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +1.154 (35)

10. Ромен Грожан (Haas) +1.214 (37)

11. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.333 (36)

12. Кевин Магнуссен (Haas) +1.388 (27)

13. Лэнс Стролл (Racing Point) +1.411 (38)

14. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1.533 (26)

15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1.693 (37)

16. Серхио Перес (Racing Point) +1.801 (34)

17. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) +2.075 (40)

18. Ландо Норрис (McLaren) +2.133 (26)

19. Джордж Расселл (Williams) +3.853 (32)

20. Роберт Кубица (Williams) +4.055 (33).