Кубица: машиной трудно управлять, а с повреждениями — ещё сложнее

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица пожаловался на проблемы с болидом по итогам пятничных тренировок Гран-при Австралии.



«От возвращения отличные ощущения, но на них несколько сказываются трудности, которые у нас есть. Особенно на второй практике — было довольно много ограничений из-за некоторых повреждений машины. Мы попытались починить детали, но, к сожалению, у нас немного запчастей. Машиной трудно управлять, а с повреждениями — ещё сложнее. Мы столкнулись с похожей проблемой в Барселоне. Нам приходится оставаться в стороне от бордюров, что нелегко, когда ты борешься за то, чтобы остаться на трассе. К сожалению, из-за происходящего мы весьма ограничены в возможностях», — приводит слова Кубицы PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.