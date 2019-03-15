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Кубица: машиной трудно управлять, а с повреждениями — ещё сложнее

Кубица: машиной трудно управлять, а с повреждениями — ещё сложнее
Авто / Формула-1

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица пожаловался на проблемы с болидом по итогам пятничных тренировок Гран-при Австралии.

«От возвращения отличные ощущения, но на них несколько сказываются трудности, которые у нас есть. Особенно на второй практике — было довольно много ограничений из-за некоторых повреждений машины. Мы попытались починить детали, но, к сожалению, у нас немного запчастей. Машиной трудно управлять, а с повреждениями — ещё сложнее. Мы столкнулись с похожей проблемой в Барселоне. Нам приходится оставаться в стороне от бордюров, что нелегко, когда ты борешься за то, чтобы остаться на трассе. К сожалению, из-за происходящего мы весьма ограничены в возможностях», — приводит слова Кубицы PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

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