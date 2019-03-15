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У «Феррари» всё ещё нет полной ясности насчёт причины аварии Феттеля на тестах

У «Феррари» всё ещё нет полной ясности насчёт причины аварии Феттеля на тестах
Авто / Формула-1

В шестой день предсезонных тестов пилот «Феррари» Себастьян Феттель потерял контроль над своей машиной на третьем повороте после проблем с левым передним колесом. Руководитель команды Маттиа Бинотто заявил, что «Феррари» предприняла меры, чтобы предотвратить повторение инцидента, однако всё ещё пытается понять характер произошедшего.

«Конечно, мы стараемся понять, что произошло, но у нас всё ещё нет полного понимания или уверенности в том, что произошло. Но мы приняли меры и уверены, что благодаря им последующие выступления неопасны. Мы продолжаем проверки, стараясь убедиться, что у нас есть полная картина произошедшего. Но, думаю, мне позволительно сказать, что мы всё исправили», — цитирует Бинотто RaceFans.

Отметим, что на пятничных тренировках Гран-при Австралии гонщики «Феррари» не столкнулись с какими-либо техническими проблемами.

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