Ферстаппен: мы пока недостаточно быстры, но это только первый день сезона

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат во второй тренировке Гран-при Австралии.



«Я доволен сегодняшним днём, ощущения от машины очень хорошие. Конечно, всегда есть в чём прибавить, и мы пока недостаточно быстры, но это только первый день сезона, впереди долгий путь. Похоже, „Мерседес“ очень быстр, похоже, они более довольны общим балансом. В целом ощущения от машины нормальные на „медиуме“ и „софте“, но нам ещё нужно полностью понять компаунды. Моя работа несколько отличалась от того, как действовали другие, — определённо запас ещё есть. Мы изучим вечером данные и посмотрим, где можем прибавить, но со стороны двигателя не было никаких проблем, и всё прошло очень гладко. У нас не было никаких ожиданий перед пятницей. Просто хорошо начать сезон», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».