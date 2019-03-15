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Ферстаппен: мы пока недостаточно быстры, но это только первый день сезона

Ферстаппен: мы пока недостаточно быстры, но это только первый день сезона
Авто / Формула-1

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат во второй тренировке Гран-при Австралии.

«Я доволен сегодняшним днём, ощущения от машины очень хорошие. Конечно, всегда есть в чём прибавить, и мы пока недостаточно быстры, но это только первый день сезона, впереди долгий путь. Похоже, „Мерседес“ очень быстр, похоже, они более довольны общим балансом. В целом ощущения от машины нормальные на „медиуме“ и „софте“, но нам ещё нужно полностью понять компаунды. Моя работа несколько отличалась от того, как действовали другие, — определённо запас ещё есть. Мы изучим вечером данные и посмотрим, где можем прибавить, но со стороны двигателя не было никаких проблем, и всё прошло очень гладко. У нас не было никаких ожиданий перед пятницей. Просто хорошо начать сезон», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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