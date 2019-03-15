Хэмилтон: мы ещё можем прибавить во многих вещах

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свои быстрейшие результаты в обеих пятничных тренировках Гран-при Австралии. Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас опередили ближайших преследователей на восемь десятых секунды.



«Очень приятно вернуться на трассу. Погода фантастическая, и уже сегодня было много зрителей. Машина, по ощущениям, осталась примерно в той же позиции, в какой она была в Барселоне. Это позитивно, ведь мы приехали на другую трассу. Мы очень хорошо отработали нашу программу, не было никаких проблем на трассе. Мы ещё можем прибавить во многих вещах, но начало было неплохим. Теперь мы должны всё изучать и проанализировать, как мы всегда и делаем вечером в пятницу. Но факт в том, что обе наши машины ездили без проблем, никто из нас не допустил ошибок, и мы не разбили автомобили — это важно», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».