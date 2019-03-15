Гасли: мои ощущения в машине становились лучше с каждым кругом

Французский гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал четвёртый результат во второй пятничной тренировке Гран-при Австралии Формулы-1.



«Было здорово вернуться на трассу на первую свободную практику сезона, к тому же это была моя первая пятница в составе „Ред Булл“ — особенный момент для меня. День был позитивным, мы протестировали много вещей, а мои ощущения в машине становились лучше с каждым кругом. Ещё есть над чем поработать, но мы вполне довольны техникой.



У нас сегодня не было никаких ожиданий, ведь после тестов сложно получить верное представление о темпе остальных. Мы смогли найти хорошее направление работы на вторую практику, и ощущения от машины были лучше, чем в первой. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Если говорить о моторе, то возникла небольшая потеря мощности на последнем круге, но после проверок выяснилось, что дело было в маленькой проблеме с датчиком», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».