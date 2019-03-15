Феттель: сегодня «Мерседес» был в своей лиге, а мы не попали в ритм

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал слабый темп команды на пятничных тренировках Гран-при Австралии. Во второй практике немец стал пятым.



«Это был сложный день. Вероятно, сложный день для всех. Думаю, мы не там, где хотели бы быть — не в плане времени на круге, а в вопросе ощущений от машины и управления. Мы не попали в ритм, а здесь это весьма важно. Так что если мы сможем вернуть уверенность и ритм, то можно будет отыграть много времени.



Дума, „Мерседес“ выглядел очень быстрым. Не знаю, можно ли сказать, что дело в проблемах у нас и остальных, но факт, что сегодня они были в своей лиге. Возможно, у других тоже были сложности и мы ещё сможем всё изменить, но они смотрелись очень сильно — намного сильнее, чем заявляли перед уик-эндом. Но я настроен оптимистично, потому что знаю, что машина может работать намного лучше», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.