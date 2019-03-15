Перес: сложные сессии, я недоволен балансом машины и покрышками

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес остался недоволен ходом пятничных тренировок Гран-при Австралии. Перес показал во второй практике 16-й результат.



«Мы ещё не там, где хотим быть в плане скорости. Первые две сессии получились для меня сложными, я не очень доволен балансом машины и покрышками. У нас на автомобиле сегодня было много новинок, и нам ещё нужно полностью их понять, так что мы постарались прийти к наилучшему компромиссному решению перед субботой. Трудно знать, где мы находимся по сравнению с остальными командами после всего одного дня тренировок, но мы знаем, что средняя группа очень плотная, так что любая прибавка, которую мы сможем найти за ночь, окажется полезной», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».