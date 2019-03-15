Квят: ощущения от машины были хорошими, обе практики прошли хорошо

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии. Россиянин стал 7-м в первой практике и 11-м во второй.



«Обе свободные практики прошли сегодня хорошо. Мы сумели отработать наши программы и проехать немало кругов, что важно на этой трассе. Ощущения от машины были хорошими. Думаю, мы по максимуму использовали время на трассе — нам просто нужно изучить, что мы хотим изменить за ночь. Думаю, мы ещё можем сделать шаги по улучшению машины перед субботой, так что мы постараемся поработать над этим вечером», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».