Албон: после разворота в первой практике начал атаковать поменьше

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал 13-й и 17-й результаты в двух пятничных практиках Гран-при Австралии Формулы-1.



«Я всё ещё привыкаю к расписанию гоночного уик-энда Формулы-1, а также к машине и трассе. Эта трасса непростая, но я думаю, что наш темп до сих пор выглядел хорошим, ну а я постепенно прибавляю в уверенности. После разворота в первой практике я начал атаковать поменьше, но как только я вернулся к нужной скорости, то мы начали работать по нашей программе, пробуя на машине несколько новых вещей. Если не смотреть на протоколы, то мы смотримся довольно сильно в тесной средней группе, и теперь наша задача — хорошо выполнить „домашнюю работу“, чтобы прибавить перед субботой», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».

Посмотреть видео разворота и аварии Албона можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.