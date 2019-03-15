Кэри заявил, что к Формуле-1 есть реальный интерес со стороны новых команд

Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри заявил о реальном интересе к серии со стороны потенциальных новых команд-участниц. На прошлой неделе президент ФИА Жан Тодт отмечал, что хотел бы расширить количество команд Ф-1 с 10 до 12 команд.

«Одна из наших стратегических задач — сделать спорт потенциально более привлекательным для желающих вступить в Формулу-1. Думаю, это наша главная цель. Мне кажется, что изменения правил на 2021 год помогут в этом. У нас есть ряд потенциально новых участников, которые выразили интерес и энтузиазм. Он больше со стороны команд, чем со стороны производителей двигателей. Если мы предоставим структуру, то могли бы вести диалог более конструктивно», — цитирует Кэри RaceFans.

Кэри повторил мнение Тодта о том, что Формуле-1 нужно «качество, а не количество». При этом он дал понять, что в ближайшее время в серии не появятся новые поставщики двигателей. Однако Чейз не исключает такой возможности.