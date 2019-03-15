Леклер: нет никакой паники, мы постараемся выяснить, что пошло не так

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой разворот во второй тренировке Гран-при Австралии и слабый темп «Скудерии» в той же практике.



«Я попробовал использовать газ на бордюре и допустил ошибку. Машина не получила повреждений, так что ничего серьёзного. Первая практика получилась позитивной, я очень доволен этим. Вторая сессия прошла не так хорошо, возникло больше сложностей, поднялся ветер. Но нет никакой паники: мы постараемся выяснить, что пошло не так, и у нас уже есть некоторые идеи. Надеюсь, мы сможем исправить всё перед субботой. Мы не показывали максимума. Мы увидим, где находимся, только в квалификации, но вторая практика получилась сложнее. Если вы спросите меня, паникуем ли мы, то нет, ещё нет», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

Посмотреть видео разворота Леклера можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.